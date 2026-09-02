България е на последно място в Европейския съюз по дял на интернет потребителите, които плащат за онлайн стрийминг услуги. Едва 9,3% от потребителите у нас са имали платен абонамент за филми, сериали или спорт през 2025 г., показват данни на Евростат. За сравнение, средно за ЕС делът е 32,7% - почти всеки трети интернет потребител.

На другия полюс е Ирландия, където близо две трети от интернет потребителите - 63,9% - плащат за подобни услуги. Следват Дания с 61,1% и Нидерландия с 59,2%. В България делът е повече от шест пъти по-нисък от този в Ирландия. След страната ни в дъното на класацията са Словения с 13,7%, Латвия с 16,7% и Литва със 17,4%.

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Разликата се запазва и при други видове цифрово съдържание. В ЕС 23% от интернет потребителите плащат за музикални стрийминг услуги и подкасти чрез платформи като Spotify и YouTube Premium. Значително по-малко са тези, които плащат за онлайн новинарски издания, цифрови вестници и списания – 7,2%. Само 6,1% имат платен абонамент за облачен или абонаментен гейминг.

Междувременно големите стрийминг платформи са изправени и пред все повече спорове заради цените на абонаментите. В Нидерландия потребителска организация съди Netflix за увеличения на цените с до 75% от 2017 г. насам, като потенциалните обезщетения се оценяват на до 673 млн. евро. Съд в Рим вече обяви за незаконни увеличенията на цените на Netflix в Италия, а сходни производства има в Германия и Испания. Така, докато в някои европейски държави стриймингът се превръща в стандартен месечен разход, в България платеното цифрово съдържание все още остава значително по-слабо разпространено.

Редактор: Ралица Атанасова