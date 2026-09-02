Снимка: БТА
Боеприпасът е бил силно корозирал 122-милиметров артилерийски снаряд
Специализиран екип от Сухопътните войски обезвреди невзривен боеприпас, открит при изкопни дейности в района на крепостта „Баба Вида“ във Видин.
Боеприпасът е бил силно корозирал 122-милиметров артилерийски снаряд. Той е обезвреден от специализиран екип по обезвреждане на невзривени боеприпаси от 10-и механизиран батальон от 3-то бригадно командване.
Военнослужещи са обезвредили боеприпаси, открити в река Дунав
Екипът е действал под ръководството на старши сержант Любомир Цветков. Унищожаването на боеприпаса е извършено на брега на река Дунав при стриктно спазване на всички мерки за безопасност.
Военнослужещите са действали по разпореждане на началника на отбраната и по заповед на командира на Сухопътните войски.Редактор: Георги Иванов
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