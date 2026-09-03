Д-р Владимир Даскалов, издигнат от "Прогресивна България", бе избран за управител на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК). Той беше избран с 120 гласа. 56 гласуваха "против" и 11 - "въздържал се".

Негов заместник ще е Здравко Шушков, който беше единственото предложение за поста, отново предложен от управляващите. Кандидатурата му беше подкрепена от 114 депутати.

Кандидатите бяха двама - освен Даскалов, от "Продължаваме Промяната" предложиха Станимир Михайлов.

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По време на изслушването му преди седмица, той представи идеите си за по-ефективно харчене на парите от здравни вноски.

"Подкрепяме Владимир Даскалов, защото в центъра не стои таблица и суха процедура, а застава човек със своя труд", каза Юлиян Димитров от "Прогресивна България".

"В момента избираме експерт, който ще отговаря за над 5 млрд. евро. Станимир Михайлов е единственият кандидат, който вече е управлявал тази институция и пред комисия представи числа и намерения", заяви по време на дебатите д-р Александър Симидчиев от "Демократична България".

"Оказва се, че д-р Владимир Даскалов е бил кандидат на ПП-ДБ през 2025 година. От едната страна имаме кандидат на ПП и ДБ, а от другата страна имаме "Прогресивна България", но е бил и техен кандидат", каза Георги Георгиев от "Възраждане".

"Не правете миш-маш от неща, които не са свързани с експертните изисквания към определена длъжност", отговори от своя страна Николай Денков от "Продължаваме Промяната".