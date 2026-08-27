Министерският съвет прие решение за промяна на представител на държавата в Надзорния съвет на Националната здравноосигурителна каса. Като представител на държавата предсрочно е освободен Петко Ненков Салчев поради напускането му на поста „заместник-министър на здравеопазването”. На негово място в надзорния орган е определен Христо Валентинов Стоянов.

Христо Стоянов е лекар анестезиолог с над 25 години професионален опит в системата на здравеопазването. Освен медицинското си образование, той е и магистър по Бизнес администрация със специализация „Здравен мениджмънт”.

Изслушват кандидатите за новото ръководство на НЗОК

Той притежава богат управленски опит, като е бил изпълнителен директор на УМБАЛ „Лозенец” ЕАД и „МБАЛ Уни Хоспитал” в Панагюрище. Упражнявал е медицинската си професия във водещи лечебни заведения като УМБАЛ „Александровска” ЕАД, УМБАЛ „Св. Екатерина” ЕАД, „Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ – Токуда” и други. Работил е и в Националната служба за охрана. Към настоящия момент Христо Стоянов е съветник на министъра на здравеопазването.

Редактор: Мария Барабашка