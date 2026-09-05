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Не пропускайте тази събота след централната емисия новини
Цели фамилии емигранти, стотици празни къщи, разруха…. и музика, която продължава да звучи и на сватби, и на погребения. Новият сезон на „Темата на NOVA” започва с разтърсващи разкази от далечните села на Северозапада.
Журналистът Михаела Крабельова и операторът Сафуан Ал Кюрди ще заведе зрителите там, където преди са акостирали стотици кораби от Европа, а днес някогашните процъфтяващи пристанища тънат в разруха и забрава.
Гледайте „Разкази от Северозапада“ в „Темата на NOVA“ на 5 септември, събота, веднага след Новините на NOVA в 19:00 часа.
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