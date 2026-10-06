Министрите Георги Пеев и Иван Шишков ще посетят днес ГКПП „Калотина“, за да обсъдят възможностите за изграждане и откриване на още един пункт за преминаване в района. Целта е да се подобри пропускателната способност и да се улесни трансграничното движение между България и Сърбия, включително за хората, които ежедневно пътуват през границата по трудови и професионални причини.

България и Сърбия подписаха спогодба за нов граничен пункт - „Калотина” 2

Обособяването на допълнителен пункт би допринесло за по-бързото и по-ефективно преминаване през границата, като същевременно се създадат по-добри условия за всички пътуващи и за развитието на трансграничните връзки между двете държави.

Редактор: Габриела Павлова