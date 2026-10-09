Снимка: БТА
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Ударната група е потопила повече от 60 ирански военни кораба
Американският самолетоносач „Ейбрахам Линкълн“ акостира в Сан Диего, Калифорния след рекордно дълга 10-месечна мисия.
През това време бяха регистрирани осем опита за самоубийство сред американски моряци. Ударната група е потопила повече от 60 ирански военни кораба, унищожила е 21 противокорабни крилати ракети и е извършила почти 3700 бойни полета. Изстреляни са над 620 тона боеприпаси.
Осем души от екипажа на самолетоносача „Ейбрахам Линкълн“ са направили опит за самоубийство по време на мисията
Завръщането става в момент на застой на войната в Иран, която разтърси световните енергийни пазари и се превърна в политическа отговорност за Тръмп и колегите му републиканци преди междинните избори през ноември.Редактор: Цветина Петкова
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