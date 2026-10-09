Домове, клиники и училища са под вода

Наводнение нанесе сериозни щети на чилийската столица Сантяго. Преляла река нахлу по улиците на града, отнасяйки превозни средства и оставяйки след себе си огромни щети. 

Наводнението е отнесло автомобили и автобуси на градския транспорт. Домове, клиники и училища са наводнени.

Чили обяви бедствено положение след наводнения и свлачища

Чилийската служба за управление на бедствията съобщи, че наводнението е причинено от проливни дъждове, като водата е заляла дори планински дерета, които обикновено са сухи, но се пълнят бързо по време на порой. Няма официално потвърждение за загинали хора.

Редактор: Цветина Петкова

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