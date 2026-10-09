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Домове, клиники и училища са под вода
Наводнение нанесе сериозни щети на чилийската столица Сантяго. Преляла река нахлу по улиците на града, отнасяйки превозни средства и оставяйки след себе си огромни щети.
Наводнението е отнесло автомобили и автобуси на градския транспорт. Домове, клиники и училища са наводнени.
Чили обяви бедствено положение след наводнения и свлачища
Momento en comenzó el aluvión en Las Condes. https://t.co/he8miokwcv— Vision País Chile 📡 (@visionpaischile) October 8, 2026
Чилийската служба за управление на бедствията съобщи, че наводнението е причинено от проливни дъждове, като водата е заляла дори планински дерета, които обикновено са сухи, но се пълнят бързо по време на порой. Няма официално потвърждение за загинали хора.
Редактор: Цветина Петкова
URGENTE, CHILE Aluvión en San Carlos de Apoquindo, Las Condes. https://t.co/B6L3CNlUPU— Dani Lerer (@danilerer) October 8, 2026
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