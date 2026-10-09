Наводнение нанесе сериозни щети на чилийската столица Сантяго. Преляла река нахлу по улиците на града, отнасяйки превозни средства и оставяйки след себе си огромни щети.

Наводнението е отнесло автомобили и автобуси на градския транспорт. Домове, клиники и училища са наводнени.

Чили обяви бедствено положение след наводнения и свлачища

Momento en comenzó el aluvión en Las Condes. https://t.co/he8miokwcv — Vision País Chile 📡 (@visionpaischile) October 8, 2026

Чилийската служба за управление на бедствията съобщи, че наводнението е причинено от проливни дъждове, като водата е заляла дори планински дерета, които обикновено са сухи, но се пълнят бързо по време на порой. Няма официално потвърждение за загинали хора.

URGENTE, CHILE Aluvión en San Carlos de Apoquindo, Las Condes. https://t.co/B6L3CNlUPU — Dani Lerer (@danilerer) October 8, 2026

Редактор: Цветина Петкова