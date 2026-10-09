Изключение ще се допуска единствено за извънредни заседания

Народното събрание прекъсва редовната си работа за 10 дни заради предизборната кампания и предстоящия вот за президент и вицепрезидент на 25 октомври.

Депутатите решиха да не провеждат пленарни заседания и заседания на парламентарните комисии в периода от 21 до 30 октомври включително. Изключение ще се допуска единствено за извънредни заседания.

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Предложението беше внесено от парламентарната група на „Прогресивна България“ и беше прието без дебат в пленарната зала.

Решението означава, че редовната законодателна дейност ще бъде временно преустановена в последните дни преди президентския вот и непосредствено след него. При необходимост обаче парламентът ще може да се събира извънредно.


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