Все повече се размива границата между здравословната амбиция и токсичния работохолизъм. Плащаме твърде висока психологическа цена за професионалния си успех. Как да се научим да почиваме здравословно?

Клиничният психолог Фотка Георгиева каза в предаването „Пулс“ на NOVA NEWS, че високата амбиция сама по себе си не е рисков фактор за психичен срив. Проблемът идва, когато работната среда и професионалната реализация стават единственото нещо, с което човек измерва собствената си стойност и доказва колко е важен, значим и добър, допълни психологът.

„Така наречените високофункциониращи хора са много често крехки на психично ниво. Обикновено те са хора, които ходят на работа, които се грижат много добре за семействата си, които пътуват, които имат много добър социален живот и успехи. И отстрани погледнато това изглежда като една много добра организация. Но понякога цената зад това функциониране може да бъде много висока и като цяло много трудно можем да сложим знак за равенство между високо функциониране и психично благополучие“, обясни Георгиева.

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По думите ѝ психичните сривове не се случват твърде драматично, обикновено са много незабележими на пръв поглед за самия човек, както и за най-близките в обкръжението му.

„Но в периферията, когато започнем да ставаме по-раздразнителни, когато започваме да ставаме по-отдръпнати, когато тялото ни започва да говори – това е един от най-шумните сигнали. Безсънието се появява, не можем да се наспим, защото непрекъснато мислим за поредната задача. Събуждаме се с усещане за тревожност. Появяват се психосоматични проявления, като например стомашно-чревни проблеми, необясними главоболия, които много рядко се поддават на типичните лечения“, посочи клиничният психолог.

Според Фотка Георгиева, ако успеем да удовлетворяваме дозирано потребностите си за принадлежност и стойност, шансът за прегаряне е една идея по-малък, допълни тя.

Целия разговор чуйте във видеото.

Редактор: Цвета Лазаркова