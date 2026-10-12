България и още пет държави членки на Европейския съюз с общи искания към Европейската комисия да преразгледа свои регламенти и директиви, свързани с екологичните изисквания към горивата. Според тях те ще доведат до вдигане на цените на бензин и дизел с 15–17 евроцента още от началото на 2027 г.

Икономистът и експерт по климатични и енергийни политики Генади Кондарев каза в ефира на Обедния информационен блок на NOVA NEWS, че няма как новата схема за търговия с емисии да повиши цените от догодина, защото тя е отложена за 2028 г. Също така подчерта, че е ясно дали има политически ангажимент към самата декларация.

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Кондарев обясни, че схемата за търговия с емисии действа от близо две десетилетия в рамките на Европейския съюз. Тя е свързана с отлагането на производството на електроенергия от „мръсни” източници – въглища и газ. Разширението на тази схема е прието през 2023 г. и е отложено за 2028 г. Той посочи, че повечето от страните в ЕС обаче нямат желание за допълнително отлагане. Причината – средствата, които ще бъдат получени по линията на тази схема, захранват т.нар. социален климатичен фонд. Средствата от него се насочват към: най-уязвимите домакинства чрез директно плащане; финансиране на транспорта и закупуване на нови превозни средства и други дейности.

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Ако бъде отложена отново схемата за намаляването на вредните емисии, може да се стигне до намаляването на цените на горивата, но и доотлагане на енергийния преход на страната, каза още експертът.

Той посочи, че вече електрическите автомобили са много по-изгодни от другите.

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Редактор: Цветина Петрова