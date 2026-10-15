Бившият министър на труда и социалната политика Христина Христова коментира минималната работна заплата и бюджетния план на страната в ефира на Обедния информационен блок по NOVA NEWS.

По думите ѝ България за първи път преминава през бюджетна процедура като държава членка на еврозоната, което поставя нови изисквания към планирането и управлението на публичните финанси. „Изискванията този път са повишени и различни. Това, което беше наречено бюджетен план в европейските документи, беше прието в сряда от МС, както се полага. Всъщност това ще бъде бюджетът на държавата, ако няма съществени бележки или оспорване от страна на Еврогрупата”, заяви Христова.

Тя посочи, че в рамките на процедурата са изпълнени изискванията на три отделни нормативни документа. „На първо място е Законът за публичните финанси, който вече отразява членството на България в еврозоната. Следват средносрочният фискално-структурен план и докладът за мерките срещу прекомерния дефицит, признат от Европейската комисия и Еврогрупата”, посочи бившият социален министър.

Правителството предложи минималната заплата да стане 660 евро от 2027 г.

Христова коментира и възможността приемането на новия бюджет да бъде забавено, ако заложените параметри не получат одобрение на европейско ниво. „Води се диалог и се дават аргументи. Първият ще бъде на европейско ниво в Брюксел. Това само ще доведе до подобряване на параметрите за разумни рамки на държавните ни финанси”, каза тя.

Бившият социален министър предупреди и за възможните икономически последици от атаките в Черно море. Според нея те могат да доведат до допълнително поскъпване на морския транспорт, което би засегнало България както при вноса, така и при износа.

Христова подчерта, че външните фактори, които създават икономически рискове, изискват системно наблюдение от страна на държавата и своевременна информация от компетентните служби. По думите ѝ всеки министър трябва да представи конкретна оценка за възможните неблагоприятни последици в своя ресор, както и предложения за тяхното преодоляване. „Това ще повлияе по веригата върху цените на продуктите”, предупреди Христова.

Подобрение ли е новият механизъм за определяне на минималната работна заплата спрямо предишния

Бившият социален министър коментира и предложения размер на минималната работна заплата от 660 евро. По думите ѝ наличието на механизъм за определянето ѝ е положителна стъпка. „Ние трябва за себе си като общество да решим искаме ли нещата да се случват по правила, които да са ясни и предвидими, макар и понякога да не дават очаквания резултат, или ще следваме само еднократни такива”, заяви тя.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Ивайла Маринова