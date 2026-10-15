Задействането на член 4 от договора за НАТО трябва да бъде обвързано с конкретни мерки за сигурност. Това заяви бившият военен министър Ангел Найденов в предаването „Денят на живо“. Той определи ударите по търговски кораби в западната част на Черно море като преднамерени действия, чиято цел според него е да се прекъснат маршрутите към украинските пристанища и да се ограничи украинският износ.

„Поредни удари върху търговски кораби в западната част на Черно море, които фокусират вниманието на всички върху маршрути, които обикновено се използват от и за Украйна. Това са преднамерени удари, чиято цел очевидно е да блокират маршрутите към украинските пристанища и по този начин да блокират основно украинския износ, но разбира се, и внос“, заяви Найденов.

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По думите му продължаването на атаките може да доведе до все по-широко използване на кораби от т.нар. „сива зона“ - стари и недостатъчно добре поддържани плавателни съдове, които често нямат необходимото застрахователно покритие.

„Тези удари вече превръщат на практика екипажите на корабите в беззащитни заложници на атаките, защото, ако човек на сушата има някаква възможност, макар и малък шанс да оцелее, ползвайки укрития, къде да се скрият моряците при преките удари на морски и на въздушни дронове?“, попита Найденов.

По въпроса кой стои зад нападенията Найденов заяви, че има основания да подозира Русия, но отбеляза, че за подобно заключение са необходими категорични доказателства. „Ако ме питате кой стои зад атаките, особено в тази част на Черно море, аз нямам колебания да кажа Русия. Казвал съм го няколко пъти. Въпреки това, дори Румъния днес се въздържа да каже, че дроновете идват от Русия“, заяви той.

Според него основният ефект от подобни действия би бил икономически натиск върху Украйна чрез ограничаване на приходите от износ. Той определи атаките и като средство за натиск върху крайбрежните държави и демонстрация на слабости в отбраната на източния фланг на НАТО и Европейския съюз. Найденов обаче подчерта, че когато държавни ръководители посочват предполагаем извършител на атака, те трябва да разполагат с достатъчно доказателства, включително материални данни и сателитна информация.

Найденов коментира и възможността за задействане на член 4 от Северноатлантическия договор. По думите му има нагласа за подобна стъпка, но е важно предварително да се изясни какви действия могат да последва „За да бъде задействан член 4, трябва да има някаква ориентация какво ще бъде предприето. Това е големият въпрос. Член 4 може да се ограничи само в рамките на консултации, само в рамките на оценка на ситуацията“, обясни той.

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Найденов отбеляза, че темата за сигурността в Черноморския регион вече е била поставяна на различни равнища, включително в рамките на Европейския съвет. Според него ключовият въпрос е не само дали ще бъдат проведени консултации, а дали съюзниците ще постигнат съгласие за конкретни действия за защита на корабоплаването.

Целия разговор гледайте във видеото.

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Редактор: Георги Иванов