Как се изгражда президентска институция във време на политически и социални кризи, на силни личности и съдбовни противоборства? В „Темата на NOVA“ Мия Димитрова и операторът Любослав Ангелов се връщат 36 години назад, за да разкажат непознати истории за пътя на българските президенти и да посветят зрителите в тайните на президентския протокол.

Тази сграда е виждала политически кризи, исторически решения и срещи, променили пътя на България. Построена през 1956 г. първо за Министерството на електрификацията, по-късно Държавния съвет, тя става дом на президентската институция след демократичните промени.

През 1990 г. Желю Желев е избран за първия президент на България. Оттогава всеки държавен глава оставя своя следа не само в историята, но и зад тези врати. Президентът е човекът, когото всички виждаме. Но зад всяка церемония, всяка среща и всяко посрещане стои свят от правила, символи и хора, които остават невидими. Екипът на NOVA ви въвежда в този невидим свят с помощта на директора на държавния протокол.

„Пътят на президента“ в „Темата на NOVA”

Какво се случва зад тези врати? Как се подготвят срещите, церемониите и решенията, които остават в историята? Предстои да надникнем в света, който обикновено остава скрит от камерите. Но за да разберем президентската институция, първо трябва да се върнем към хората, които са я изграждали, и към времето, в което всичко започва.

В края на 80-те години България е на прага на историческа промяна. Един философ, преследван заради убежденията си, скоро ще се превърне в първия президент на демократична България.

"Цяла София, беше излязла на улиците, кипеше, беше пред гражданската война ситуацията и всъщност това беше един гениален ход на комунистите, защото по този начин те обезглавиха опозицията, защото опозицията беше много силна. Просто защото баща ми беше човекът, който може да обединява хората. Баща ми никога не искаше да стане президент", казва дъщерята Желю Желев - Станка Желева.

"Поемайки президентството, той ми каза: "Митко, влизам гол като пушка в това президентство и ще изляза гол като пушка от него". Така и стана", спомня си писателят и журналист Димитър Бочев.

Желю Желев подкрепя писателя и журналист Димитър Бочев в годините, когато възгледите им ги сблъскват с комунистическия режим. Когато Бочев бяга нелегално от България, Желев сваля пуловера от гърба си и му го дава. Години по-късно, когато се завръща в България, писателят става съветник на първия български президент.

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