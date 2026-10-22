В града на Съединението кандидат-президентското дуо отправи послание за край на примирението с несправедливостта, истинска сигурност за хората и президент, който носи отговорност, вместо да стои отстрани.

На 21 октомври кандидатът за президент Андрей Гюров и кандидатът за вицепрезидент Георги Кандев закриха предизборната си кампания в зала „С.И.Л.А.“ в Пловдив. Събитието събра 2100 души и постави финала на обиколката им из цялата страна.

„Тука е така.“ Три думи, с които българите твърде често обясняват поредната несправедливост, бездействието на институциите или правилата, които важат за едни, но не и за други. Именно с това Андрей Гюров обобщи наученото от срещите си с хората в цялата страна и заяви:

„Аз не искам да предадем това изречение на децата си. Искам да им оставим държава, в която няма да им се налага да го казват. И няма да имат причина да го казват“

След хиляди изминати километри и десетки хиляди срещи с граждани двамата избраха града на Съединението за заключителното си послание: България не трябва да свиква с несправедливостта, несигурността и липсата на отговорност.

В обръщението си Гюров постави сигурността в контекста на ежедневните тревоги на хората - колко вече ни струва пазаруването и можем ли да продължаваме да си го позволим, може ли едно семейство да планира бъдещето си и ще получи ли човек помощ, когато има нужда от нея. Той подчерта, че достойният живот, справедливите правила за всички и възможността децата да успяват благодарение на способностите си не са прекомерни очаквания, а нормални изисквания към всяка работеща държава.

Кандидатът за президент предупреди и за последствията от високите цени на горивата, прекъснатите доставки и нарастващите рискове в Черно море. Според него България има нужда от предварителна подготовка и ясни действия на институциите, вместо от закъснели реакции след поредната криза.

Гюров очерта и начина, по който възнамерява да упражнява президентските правомощия - чрез налагане на вето при закони, застрашаващи правата на гражданите, сезиране на Конституционния съд при основания за противоконституционност и активна позиция при заплахи за националната сигурност.

„Не искам повече власт. Искам повече отговорност. И тази отговорност започва от мен“, заяви той.

В подкрепа на думите си Гюров припомни решения от периода си като служебен министър-председател - отпускането на 180 милиона за проекти в 179 общини, защитата на 400 милиона евро по Плана за възстановяване и евакуацията на над 2600 българи по време на конфликта в Иран. С тези примери той защити тезата си, че държавата може да действа навреме, прозрачно и по еднакви правила за всички.

Георги Кандев постави в центъра на своето обръщение националното достойнство, свободата и отговорността на всеки гражданин за бъдещето на страната. Кандидатът за вицепрезидент говори за купуването на гласове, посегателствата срещу свободното слово и опасността България да загуби способността сама да отстоява интересите си. Според него страната трябва да използва силата на своите международни съюзи, без да се отказва от собствената си независима позиция.

„Тук съм, за да променим заедно грешния път, по който се движи България. Това е път назад и встрани!“, заяви Кандев.

Той призова за решително противопоставяне на опитите да бъдат подменяни историческата памет и обществените ценности. Според него изборът не е между леви и десни убеждения, а между истината и лъжата, страха и свободата, демокрацията и диктатурата. Кандев подчерта, че България не бива да допуска подчинение пред чужди интереси, независимо откъде идват.

„Няма да дадем страната си. На никого няма да я дадем, както и да се казва държавата му!“, категоричен беше той.

От сцената подкрепа за кандидатите изразиха и представители на Инициативния комитет. Никола Минчев призова за президент с ясна позиция и „гръбнак“, а Василена Киара, едно от лицата на младите медици, говори за необходимостта младите хора да участват в изграждането на бъдещето на България. Сред говорителите бяха още Станислава Гюрова - съпругата на Андрей Гюров, Александрина Пендачанска и Константин Вълков, които са съпредседатели на Инициативния комитет, който издига кандидатите.

В края на вечерта Андрей Гюров отправи послание към хората, които все още се колебаят. Той заяви, че президентът трябва да бъде еднакво отговорен към всички български граждани, независимо от политическите им убеждения, и че обединението не означава мълчание пред несправедливостта.

„Президентът няма свои и чужди граждани и не може да всява разделение. Има една България, за която отговаря“, подчерта Гюров.

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Редактор: Цветина Петкова