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Пренареждане на картите преди балотажа: Кой кого ще подкрепи в битката за „Дондуков“ 2
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ЦИК разглежда 72 сигнала за предизборна агитация през стрницата на МС
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На балотажа ще победи този, чийто разказ е по-убедителен и има по-голяма чуваемост, смята Васил Тончев
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ЦИК официално обяви резултатите от първия тур на президентския вот
ЦИК ще разгледа днес жалбите срещу публикация на правителството
Предизборната кампания за балотажа вече е в ход. Първите две кандидатпрезидентски двойки - Йотова-Вълчев и Гюров-Кандев, ще се изправят еднa срещу другa на втория тур в битката за „Дондуков“ 2 тази неделя, след като никой не спечели над 50% от гласовете и избирателната активност на 25 октомври достигна едва 22,98%.
Пренареждане на картите преди балотажа: Кой кого ще подкрепи в битката за „Дондуков“ 2
Централната избирателна комисия вече започна организацията на втория тур – утвърден беше тиражът за бюлетините за вота зад граница и беше решено - флаш паметите от машините да бъдат архивирани, за да се използват на 1 ноември.
Предстои на заседание днес членовете на ЦИК да се произнесат и по получените над 70 жалби, предизвикани от публикация на правителствената служба с призив за подкрепа на един от кандидатите за президент.
ВСИЧКО ЗА ПРЕЗИДЕНТСКИТЕ ИЗБОРИ ЧЕТЕТЕ ТУКРедактор: Никола Тунев
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