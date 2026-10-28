Предизборната кампания за балотажа вече е в ход. Първите две кандидатпрезидентски двойки - Йотова-Вълчев и Гюров-Кандев, ще се изправят еднa срещу другa на втория тур в битката за „Дондуков“ 2 тази неделя, след като никой не спечели над 50% от гласовете и избирателната активност на 25 октомври достигна едва 22,98%.

Пренареждане на картите преди балотажа: Кой кого ще подкрепи в битката за „Дондуков“ 2

Централната избирателна комисия вече започна организацията на втория тур – утвърден беше тиражът за бюлетините за вота зад граница и беше решено - флаш паметите от машините да бъдат архивирани, за да се използват на 1 ноември.

Предстои на заседание днес членовете на ЦИК да се произнесат и по получените над 70 жалби, предизвикани от публикация на правителствената служба с призив за подкрепа на един от кандидатите за президент.

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Редактор: Никола Тунев