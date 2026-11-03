С преминаването на пореден циклон метеорологичната обстановка ще остане напрегната в следващите 36 часа. Във вторник и в нощта срещу сряда ще вали с прекъсвания в почти цялата страна. По-продължителни и интензивни ще са дъждовете до ранния следобед в южната половина на страната, а след това и в североизточните райони.

Към вече падналите количества валеж в отделни точки за денонощието ще се натрупат още 40-50 литра на квадратен метър. Преовлажняването и продължаващите дъждове носят висок риск от наводнения, активиране на свлачища и усложнения в пътния трафик.

Червен код за значителни валежи е обявен за утре в 5 области на страната

Следобед в Добруджа и по северното крайбрежие ще се усилва вятърът от североизток. Дневните температури ще са в широк диапазон – в повечето райони на Западна и Централна България около и малко под 10 градуса. Край морето, в Югоизтока и по долното течение на Струма – до 15-16 градуса.

В сряда по-интензивната фаза на валежите ще се ограничи в областите край морето. В останалата част на страната те ще затихват. В четвъртък облачността в Източна България ще се разкъса, докато на запад ще остане облачно. От петък до неделя времето ще е преобладаващо слънчево, но с условия за сутрешни мъгли и слана.

Температурите през втората половина на седмицата ще са в дневния диапазон 8-13 градуса с тенденция към края на периода леко да се повишат. Сутрините от петък до неделя ще са мразовити с температури в много райони около нулата.

Първите дни на втората седмица на ноември ще са с променлива облачност, периодични слънчеви разкъсвания и възможни локални превалявания в Западна България. Изгледи за по-съществена валежна обстановка има към края на периода.

За няколко дни ще се пренася топъл средиземноморски въздух и температурите ще се повишат до дневни стойности от 15-20 градуса. Захлаждане към типични ноемврийски нива се очертава към края на седмицата, около 14-15 ноември.

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