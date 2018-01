Възторг заля социалните мрежи след емоционалната реч на Доналд Туск. Председателят на Европейския съвет изнесе изцяло на български език речта си за старта на европредседателството ни.

Доналд Туск изнесе речта си на български, рецитира Вазов (ВИДЕО)

А положителните реакции в интернет не закъсняха. Най-честите коментари са: "Браво!", "Адмирации!" и "Уважение!".

ВИЖТЕ В НАШАТА ГАЛЕРИЯ НЯКОИ ОТ ТЯХ

"Аз като българин настръхнах от речта на Доналд Туск!!!", пише потребител.

Juncker pledges Schengen help for Bulgaria but Donald Tusk steals show w speech in Bulgarian quoting poet Ivan Vasov pic.twitter.com/QG7bv8W0qa