Ромите се готвят за най-почитания си празник - Банго Васил. Тържествата започват по традиция тази вечер.

Ромите празнуват Нова година

Според ромските легенди Банго Васил е техен защитник. Някои предания разказват как той ги спасил от удавяне в морето, като им изпратил ято гъски.

Според други Банго Васил възстановил мост, разрушен от дявола, по който ромите преминали. Според трети Банго Василий бил куц овчар, който спасил давещо се ромско дете.

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