Те са вече познати лица от политиката - бивш военен министър и временен посланик в Украйна, както и дългогодишния кмет на Елин Пелин. И двамата настояват, че вярата в Бог ги води в живота - на какво обаче разчитат в надпреварата за президент на България, за да убедят избирателите да гласуват за тях? В „Обществен контрол“ Саня Петкова разговаря с Николай Ненчев и Ивайло Симеонов.

„Обявихме първи кандидатурата си с оглед на това да предизвикаме интерес от останалите така наречени демократични партии и коалиции, за да проведем сериозни и задълбочени разговори и да достигнем до единство с един кандидат на всички евроатлантически сили“, посочва кандидат-президентът Николай Ненчев.

„Силно съм обезпокоен от всичко онова, което се случва в сферата на сигурността и тя е най-важният елемент, свързан с президентската институция“, казва той.

В последната седмица от кампанията все още вярва, че има шанс да спечели изборите. „Ние трябва да се възползваме от нашето право на глас и трябва да гласуваме активно“, призовава Ненчев.

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По думите на бившия военен министър той не е имал нито разговори, нито контакти с олигархични кръгове, но често е имало опити да бъде повлияно на работата му. „Когато реших да съкратя над 300 военнослужещи, които бяха пенсионери и на работа в министерството, тогава се надигна една вълна от съпротива, включително и от хората, които бяха част от коалицията, но това е част от работата“, посочва той.

Към днешна дата казва, че не само че вижда олигархия в политиката, но и тя се е увеличила след избора на Румен Радев за премиер.

„Ние имаме стар конфликт с Радев, свързан с така наречената съвместна охрана на въздушното ни пространство. Когато внесох това предложение, той излезе с остра позиция, че едва ли не предавам националните интереси, дори го нарече отказ от национален суверенитет и обърнете внимание - той подаде оставка поради този факт. Ние имахме голям спор за ремонтите на МиГ-29. Той настояваше тези ремонти да бъдат извършени в Москва. С изненада виждам преди няколко седмици, че той с тежка правителствена делегация чака пред вратите на Министерския съвет в Полша и моли тези самолети да бъдат ремонтирани там“, коментира Ненчев.

Политиката на Димитър Главчев като служебен премиер Ненчев определя като твърда и балансирана. „Имаше точни попадения по отношение на тези глобални конфликти, изборите бяха организирани добре“, посочва кандидатът за президент.

По думите му живеем в силно увредена среда за сигурност. „Като че ли се сбъдват всички прогнози на разузнавателни служби, включително европейски и от страна на САЩ, че се очаква задълбочаване на конфликта, агресия от страна на Русия и провокация срещу страна член на НАТО“, посочва Ненчев.

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„Безпокои ме липсата на достатъчно информация към българското общество. По-скоро сме облъчвани с информация, която не отговаря на действителните факти и обстоятелства. Нека да го нарека съвсем ясно - лъжа. Ние се опитваме да водим двойствена политика - от една страна, да не ядосваме Путин, да следваме неговите опорки, от друга страна, да не ядосваме нашите съюзници“, смята бившият военен министър.

В битката за „Дондуков“ 2 влезе и дългогодишният кмет на Елин Пелин Ивайло Симеонов. За себе си казва, че е човек, който е възпитаван през целия си живот да носи отговорност, да взима решения и да носи последствия от вземането на решения. „Това, което правя, е да продължа това, което съм научил и съм разбрал, че е необходимо“, казва той на финалната права от надпреварата.

Според думите му в президентската институция прозират политически симпатии и прекалено отдаване на партията майка, независимо коя е тя. „Абсолютно всички до този момент са служили повече на партиите, отколкото на българския народ“, категоричен е той. „Много добре виждаме и в кабинета какво е представителството. Цялата БСП структура в един момент някак се преля в новия политически проект“, добавя Симеонов.

„Вярвам, че Радев, във времето, в което беше на позицията си като президент, направи достатъчно смислени неща и ако съм стоял твърдо зад него, то беше по причината, че той ми заявяваше, че финансовата и административна децентрализация ще бъде факт във времето, в което той поеме властта“, казва Симеонов.

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„Все още съм привърженик на Радев и това, което съм изповядвал винаги, е принципната ми позиция. Поканих както Радев, така и Борисов. За жалост, Радев не се отзова на поканата. В случая с Борисов той е единственият, който се отзова“, казва той.

По думите му никога не е сменял тона към Румен Радев. „Казах, че това ще бъде подмяна, а не промяна. Защото видях липсата на експертиза в неговия екип. Голяма част от екипа му се пропуква в позициите, които заемат. Визирам политическия кабинет. Да кажем позициите, които заемаме във външен аспект. Всичко това, което се получава като разнобой, е един вид постоянно лутане и опит да се угоди на един или друг. В същото време българската позиция продължава да не е ясна“, смята кандидатът за президент.

„България ясно направи своя избор и той е, че сме в НАТО и ЕС. Това, че сме в НАТО, обаче не означава, че трябва да стоим пред вратата и да чакаме да излязат, за да ни кажат какво е решението, което са взели“, коментира Симеонов.

По отношение на атаките с дронове в Черно море той заяви, че за пореден път държавата не е готова. „Когато става въпрос за международна политика, не трябва да стъпваме на логика, а на доказателства. Ние трябваше да се позовем на нашите съюзници от НАТО и по-специално на член 4, за да можем да искаме експертизата, която да ни помогне да установим какви са дроновете, и тогава вече да правим своите заключения“, казва още той.

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Редактор: Ивета Костадинова