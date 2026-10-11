Те се смятат за алтернатива на статуквото и влизат в президентската надпревара, защото не виждат прогрес в България през последните 37 години. За някои вижданията и поведението им са крайни, за други дори абсурдни, но те следват идеологическите си разбирания твърдо.

В „Обществен контрол“ Саня Петкова разговаря с кандидата за президент Борис Анзов, както и с кандидат-президентската двойка Георги Димов и Димитър Шивиков.

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Кандидат за президент Борис Анзов

Борис Анзов каза, че влиза в президентската надпревара, „защото България е в много голяма опасност“. Според него, ако ситуацията продължава така, както през последните 37 години, страната ни ще бъде унищожена.

„Имаме политици, които са слугинаж и кукли на конци, слуги на ционистите. Като казвам ционисти, не казвам еврейския народ, ние сме приятели и партньори с тях. Като президент искам да променя абсолютно всичко. Първо трябва да се направи една тотална чистка“, заяви Анзов и допълни, че хората с различна сексуална ориентация са „проблем за националната безопасност, защото ги държат в зависимост с компромати“.

Кандидатът за президент Борис Анзов каза, че Илияна Йотова трябва незабавно да напусне институцията. Според него във външната политика София трябва да бъде водеща във воденето на мирни преговори. „Поканих президентите на Русия и Украйна, понеже ги познавам лично“, заяви Анзов. Той посочи, че финансира кампанията си с лични средства и няма дарители.

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Кандидат-президентска двойка Георги Димов и ген. Димитър Шивиков

Кандидатът за президент Георги Димов заяви, че с кандидата за вицепрезидент ген. Димитър Шивиков излизат на „калния хлъзгав политически терен, защото години наред ние давахме геополитически анализи, следяхме събитията по света, но в крайна сметка видяхме, че в българския истински патриотичен лагер няма как да има обединение“. Той каза, че влизат в кампанията, защото последните 37 години са загубени.

„И виждайки как ставаме заложник на чужди интереси, виждайки как тук работи един модел на статуквото, а в Европа се раждат нови партии. Заложници сме на колективния Запад, на Брюксел, на Щатите и въобще на битката с православието, с Руската федерация“, заяви Димов.

Ген. Димитър Шивиков каза, че не е редно да дава оценка на досегашния президент, защото не би желал да влиза в ролята на „критикар“. За да подобри положението в България той посочи, че би използвал лостовете на обръщението, достъпа до медиите, както и Консултативния съвет за национална сигурност, който е бил неглижиран.

„Ние казваме ясно, че искаме да излезем от Еврозоната и да върнем българския лев. Това е записано и в нашата програма. Смятам, че този процес не е необратим, тъй като България беше вкарана с измама в Еврозоната и това трябва да се разбере“, заяви кандидатът за президент Георги Димов.

Целите разговори с кандидатите чуйте във видеото.

Автор: Саня Петкова

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Редактор: Цвета Лазаркова