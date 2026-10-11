Резултатът на МЕЧ ще го видим на изборите. Така в предаването „Събуди се” кандидатът за президент Радостин Василев отговори на социологическите проучвания.

„Социолозите почти никога не познават. В България явно трябва да се променим законът и по време на кампания да не объркваме хората. Цялата им роля е демотивираща. Хората си казват: „Няма смисъл да се гласува, то всичко е ясно”. Нищо не е ясно! Борим се и със социологията в тази връзка”, каза Василев.

Той отправи остри критики към Илияна Йотова. „В друга държава след помилвани петима наркоразпространители, такъв кандидат не може дори да стигне до избори - морално-волевите му качества биха го накарали да спре с кампанията. Но в България на такъв кандидат обществото вероятно гласува голямо доверие. Това означава, че ние боледуваме”, каза Василев.

Радостин Василев: Една сериозна партия не може да пропусне президентския вот

„При консултациите с нея ѝ казах в очите, че никак не си я представям като човек, с който да водя какъвто и да е диалог за бъдещето на България”, заяви Василев.

Казва, че ако спечели битката за „Дондуков” 2 би търсил диалог и със законодателната, и изпълнителната власт.

„От Президентството, въпреки ограничените правомощия, мога да бъда много силен коректив и на законодателната, и на изпълнителната власт. С мнозинствата в парламента може да се води диалог. Иначе съвсем изолиран трябва да остана като президент”, коментира кандидат-президента.

Той допълни, че се притеснява от ниска избирателна активност. „Тогава големите ядра на купен и корпоративен вот, ще се окажат решаващи”, коментира кандидат-президентът.

„Сигурен съм, че ще имаме силен резултат, защото ние не сме излъгали, направили сме всичко, което е по силите ни. Даваме решение на казусите, а не просто да критикуваме.За мен силен резултат ще бъде да направим изненада. Аз съм сигурен, че ще видите на изборите, че това, което предсказват социолозите, в голяма степен няма да се сбъдне, но в какъв обем и какво точно ще се случи, не мога да прогнозирам. Със сигурност МЕЧ ще бъде голям фактор оттук нататък в политиката, а тези президентски избори ние ги приемаме като част от пътя за утвърждаване и засилване на партията”, каза Радостин Василев.

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Редактор: Ина Григорова