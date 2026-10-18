Седем дни остават до деня, в който избираме седмия президент на България. В надпреварата влязоха 28 кандидатпрезидентски двойки.



Предизборната кампания приключва в петък, 23 октомври. Събота, 24-ти е ден за размисъл, без агитация. В неделя, 25-ти, гласуването започва точно в 7 сутринта. Изборният ден приключа в 20 часа, но не по-късно от 21 часа, ако пред секцията има желаещи да гласуват.

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Какво се случва след това? До 48 часа след края на изборния ден ЦИК обявява името на кандидатпрезидентската двойка, която печели изборите или на кандидатите, които отиват на балотаж.

Две са условията, за да имаме избран президент още на първи тур. Избирателната активност да е над 50 процента. И единият от кандидатите да е получил повече от половината от действителните гласове.

Прогнозата на социолозите е, че балотаж ще има. Той би се провел следващата неделя - 1 ноември.

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Редактор: Ивета Костадинова