Американският президент Доналд Тръмп се закани, че ще надвие на бой бившия вицепрезидент Джо Байдън, ако последният изпълни заплахата си "да му хвърли як пердах", предаде БТА.

В реч в университет в Маями във вторник, Байдън подложи на остра критика Тръмп, като напомни за отправените му обвинения в сексуален тормоз. Той спомена публикуван през 2005 г. видеозапис, в който Тръмп се хвали пред събеседник, че има успех сред жените, на които се харесвало, когато той ги задява.

"Питаха ме дали бих искал да вляза в дебат с този джентълмен (Тръмп), и аз казах: Не!", заяви Байдън пред студентите, поддръжници на неговата Демократическа партия. "Ако бяхме ученици в горните училищни класове, бих го завел зад физкултурния салон и бих му хвърлил як пердах".

Crazy Joe Biden is trying to act like a tough guy. Actually, he is weak, both mentally and physically, and yet he threatens me, for the second time, with physical assault. He doesn’t know me, but he would go down fast and hard, crying all the way. Don’t threaten people Joe!