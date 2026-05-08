Едни от най-важните въпроси пред новото управление остават състоянието на държавните финанси, бюджетният дефицит и бъдещето на доходите и пенсиите. Затова вниманието е насочено към Министерство на финансите и новия финансов министър Гълъб Донев.

Очаква се именно финансовото ведомство да даде отговор на въпросите как държавата ще овладява дефицита и дали ще се наложат ограничения на разходите. Сред основните теми са дали ще има промени в данъците, кои разходи могат да бъдат ограничени и как ще се гарантира стабилността на бюджета.

Вече стана ясно, че не се предвижда орязване на социалните плащания, но според първоначалните сигнали ще се търсят механизми за икономии, за да не се увеличава допълнително дефицитът.

Предстои служебният министър на финансите Георги Клисурски да предаде властта на Гълъб Донев.