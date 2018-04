Арестуваха мъж, след като подозрително превозно средство бе спряно в близост до Бъкингамския дворец в Лондон. Районът беше отцепен от силите сигурност, информира лондонската полиция, цитирана от "Ройтерс" и БТА.

"Задържаният е на около 30 години. Той бе арестуван по подозрение за нарушаване на обществения ред, след като бял ван, който бе определен като подозрителен, бе спрян от полицията на улица срещу двореца", обяви говорител на полицията.

