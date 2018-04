Най-малко шестима души са загинали при катастрофа на малък моторен самолет в американския щат Аризона, съобщава местната полиция, цитирана от ТАСС и БГНЕС.

6 dead after small airplane crashes on golf course in Scottsdale » https://t.co/wVM2cgJRQW pic.twitter.com/inRBJNd539