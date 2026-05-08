След малко над два месеца на управление в рамките на служебен кабинет, начело с премиера Андрей Гюров, властта официално премина към нов редовен кабинет с мандат на Прогресивна България и министър-председател Румен Радев.

Предаването на властта във ведомствата бележи ключов политически момент, в който се очаква новото управление да очертае ясни приоритети - от приемането на бюджета и реформите в съдебната система до мерките за контрол върху цените и изпълнението на европейските програми. Той ще има четирима вицепремиери - Гълъб Донев, Атанас Пеканов, Александър Пулев и Иво Петков.

България има ново редовно правителство

Двама от тях няма да ръководят отделни министерства - Пеканов и Петков. Структурата на министерствата се променя след сливането на Министерството на иновациите и растежа и Министерството на електронното управление. Новото ведомство се нарича Министерство на инновациите и дигиталната трансформация.

♦ Министерство на финансите: Георги Клисурски - Гълъб Донев

Служебният министър на финансите Георги Клисурски отчете изпълнението на основните задачи на екипа си. „Имахме три основни задачи – да осигурим средства за изборите, удължихме удължителния закон за бюджета още веднъж и разплатихме по справедлив начин огромна част от средствата по общинската инвестиционна програма“, заяви Клисурски.

По думите му от общо 460 млн. евро, заложени в удължителния закон, около 90% от средствата по общинската инвестиционна програма вече са разплатени или одобрени за плащане. Той допълни, че служебният кабинет е разработил антикризисни мерки и помощи за най-уязвимите групи, както и мерки за овладяване на цените на горивата.

Клисурски подчерта, че е въведена по-висока степен на прозрачност чрез публично обявяване на всички активни обществени поръчки в държавата. „Надявам се това да подпомогне следващото правителство“, посочи той.

Клисурски съобщи още, че са възложени пет финансови инспекции на конкретни обществени поръчки в Агенция „Митници“, които според екипа му пораждат въпроси.

По отношение на Българска банка за развитие Клисурски уточни, че освен намаляване на капитала са подадени сигнали до банковия надзор в БНБ и одиторите на банката, включително за отпускане на проблемни кредити. В края на изявлението си той пожела успех на новия министър на финансите Гълъб Донев.

Гълъб Донев посочи, че основен приоритет в работата му ще бъде контролът върху бюджетния дефицит и разумното управление на публичните финанси. „Трябва дефицитът да се държи в разумни граници и всички скрити до момента разходи ще бъдат показани“, заяви той.

По думите му не е проблем самото превишаване на 3% дефицит, а липсата на ясни политики и контрол.

„До месец правителството ще внесе проектобюджета за 2026 г.", обеща той.

Сред основните му задачи ще бъде и повишаването на събираемостта на приходите чрез засилен контрол върху Национална агенция за приходите и Агенция „Митници“, като целта е в реално време да се следят всички постъпления в бюджета.

♦ Министерство на икономиката, инвестициите и индустрията: Ирина Щонова - Александър Пулев

Смяната на ръководството в Министерството на икономиката, инвестициите и индустрията започна с предаване на папка с основните приоритети за министерството от служебния министър Ирина Щонова към Александър Пулев.

В речта си Пулев обясни, че за министерството предстои преструктуриране. "Започваме с едно преструктуриране на основните ведомства, които имат касателство по темата „Емисионна политика”. Преди няколко години на случаен принцип бяха разделени Министерството на икономиката и индустрията и беше създадено Министерството на иновациите и растежа. Така се скъса връзката между процесите и инвестиционните политики. Сега го адресираме качествено с бърза реформа, която е готова”.

"Взимаме ключови структури и агенции, които в момента са под шапката на Министерството на иновациите и растежа – Българската агенция за инвестиции, Дирекция за насърчителни мерки, Агенцията за насърчаване на малки и средни предприятия. Всички, които са свързани с инвестиционните процеси идват в Министерството на икономиката, инвестициите и индустрията. Българската банка за развитие идва от Министерството на финансите в това на икономиката", каза министър Пулев.

По думите му така ще се постигне една естествена синергия и непрекъснатост на процесите. "Тази реформа няма да забави процеса, тъй като сме подготвили тези документи. Ще започнем да работим още от първия ден”, допълни той.

Според него във ведомственото министерство има хронични дефицити, които са се трупали през години и ще бъде безотговорно да прехвърлят отговорността на предходните управления.

"От „Прогресивна България” не обещаваме чудеса. Ще видите качествена управленска програма, която ще зададе правилната посока, но колко време ще издържи, зависи от волята на българските граждани. Ще работим за благоденствието на хората, просперитета и овладяване на кризите. Имаме силен екип и ще видите резултати още следващата седмица”, добави новият министър.

♦ Министерство на вътрешните работи: Емил Дечев ⇒ Иван Демерджиев

Досегашният служебен министър на вътрешните работи Емил Дечев официално предаде поста на своя наследник Иван Демерджиев, като подчерта приемствеността в работата на ведомството и важността на натрупания опит. Той го определи като „новият стар министър“, припомняйки, че вече има практика в системата, и му пожела успех.

В изказването си Дечев направи равносметка на работата на служебния кабинет в рамките на „два месеца и 17 дни“, като акцентира върху основния приоритет - провеждането на честни и прозрачни избори. По думите му усилията на правителството и МВР са били насочени към максимално ограничаване на изборните нарушения: „Дадохме всичко от себе си и смея да кажа, че постигнахме един наистина добър резултат“.

Той подчерта, че за краткото време ръководството на министерството е успяло да възстанови доверието както вътре в системата, така и сред обществото. „Ние ги убедихме, че не искаме двойни стандарти. Ние ги убедихме, че няма наши хора“, заяви Дечев, като допълни, че служителите са получили ясен сигнал да действат безкомпромисно срещу изборните престъпления, независимо в чия полза са извършени.

Според него именно възстановеното доверие е довело до значителен ръст на сигналите за нарушения. Дечев изрази благодарност към гражданите, подали сигнали, както и към служителите и ръководството на МВР за отдадената работа.

Новият министър на вътрешните работи Иван Демерджиев пое поста с благодарност към предшественика си и екипа на служебния кабинет, като подчерта постигнатото в борбата с изборните престъпления.

„Искам да благодаря на екипа на министър Дечев за борбата с изборните престъпления и за това, че се обезпечиха честни избори“, заяви той, като отбеляза и започналите действия по вътрешно прочистване в системата. По думите му това е „един доста сериозен труд, който ние високо оценяваме и който трябва да продължи“.

Демерджиев очерта като основен приоритет борбата с корупцията и възстановяването на справедливостта, заложени в програмата на управлението. „Ключова роля ще има Министерството на вътрешните работи“, подчерта той, като добави, че очакванията на обществото са ясни и „напълно справедливи“.

Новият вътрешен министър бе категоричен, че няма време за отлагане. Той отправи ясно послание към служителите в системата - тези, които работят по закон, ще получат подкрепа, а към нарушителите ще има нулева толерантност: „Всеки, който си позволява противозаконни практики, трябва час по-скоро да се раздели с МВР.“

По отношение на кадрови въпроси, включително поста на и.д. главен секретар, Демерджиев подчерта, че решенията не са в правомощията единствено на министъра или премиера. Въпреки това той даде положителна лична оценка за настоящото ръководство: „Смятам, че Кандев се справя добре и няма причина да бъде сменян“, като уточни, че окончателното решение е на Министерския съвет.

♦ Министерство на отбраната: Атанас Запрянов ⇒ Димитър Стоянов

Димитър Стоянов се обърна с думи на благодарност към досегашното ръководство в лицето на министъра в служебния кабинет Атанас Запрянов. "Надявам се съвместно с военното ръководство да продължим започнатото и в края на управленския мандат да отчетем успехи, свързани с окомплектоване на военните формирования с личен състав, нова техника и подходяща инфраструктура“, каза министър Стоянов. Той очерта грижата за хората в отбраната, модернизацията на въоръжените сили и подобряване на инфраструктурата като основни задачи в работата си.

"Имаме подготвена управленска и законодателна програма, по която започваме работа без да се бавим. Ще предложим промени в Закона за отбраната и въоръжените сили, както и в Закона за резерва на въоръжените сили“, категоричен бе министър Димитър Стоянов.

В словото си Атанас Запрянов акцентира върху положените усилия по време на служебния кабинет за нарастване на военните способности, за справяне с некомплекта и за модернизацията на Българската армия. Той благодари на военното ръководство, на командванията на видовете въоръжени сили, на ръководителите на подчинени структури за съвместната работа и им пожела успех.

♦ Министерство на външните работи: Надежда Нейнски ⇒ Велислава Петрова-Чамова

"За мен е удоволствие да ви приветствам с добре дошла в една сграда, която вие познавате вече, но този път в качеството ви на външен министър“, заяви министър Михайлова. Тя подчерта, че „външната политика не се измерва по шумните речи и по големите думи, а по тихата дипломация, по умението да разпознаеш и защитиш националните интереси на страната си“.

Надежда Михайлова връчи на Петрова-Чамова отчет за дейността на ведомството през последните месеци, включително работата по евакуацията на български граждани по време на кризата в Залива и решения, свързани с националната сигурност.

По думите ѝ България е „страна, която се ползва с уважението на своите съюзници и приятели по света“ и е постигнала „забележителни външнополитически успехи“ като членството в Европейския съюз, НАТО, Шенген и еврозоната.

От своя страна Велислава Петрова-Чамова благодари за доверието и заяви, че приема поста с „огромно вълнение“. "За мен е чест да поемам този пост точно от вас. Винаги съм ви гледала като пример за подражание не само за дипломат, но и за жените в дипломацията, така че ще продължа да използвам вашата мъдрост и оттук нататък“, обърна се тя към Надежда Михайлова.

Министър Петрова-Чамова заяви, че българският народ е дал ясен мандат на „Прогресивна България“ да управлява страната с пълно мнозинство. „Ние поемаме тази възможност с огромна отговорност и мисля, че ще има необходимата стабилност, така че външната политика на България да има ясна посока и да представя България по възможно най-адекватния начин в съюзите, в които е част, и на по-широката международна сцена“, подчерта тя.

♦ Министерство на правосъдието - Андрей Янкулов ⇒ Николай Найденов

Смяната на ръководството в Министерството на правосъдието премина с взаимни оценки и заявка за приемственост, като служебният министър Андрей Янкулов предаде поста на своя наследник Николай Найденов в момент на засилени очаквания за съдебна реформа.

В речта си Янкулов подчерта, че краткият мандат на служебния кабинет е преминал при пълна прозрачност. „През цялото време сме действали изцяло в прозрачност и пълна отчетност. Информацията за свършеното е публична, така че всички могат да се запознаят с нея и да дадат оценка“, заяви той, като отказа сам да прави равносметка за работата си.

Той акцентира и върху трудния момент, в който новият министър поема поста. „Господин Найденов идва в един доста сложен период, защото очакванията към него и към правителството са големи. Отговорността е сериозна, но има и силна обществена подкрепа“, каза Янкулов. Той изрази готовност да съдейства: „Ще има моята пълна подкрепа за всички действия в интерес на по-добра и по-справедлива правосъдна система. Оставам на разположение с подготвените документи и с каквото мога да помогна“, посочи той.

От своя страна Николай Найденов даде положителна оценка за работата на предшественика си, въпреки краткия му мандат. „Бих искал да благодаря за усилията, които положихте да наваксате изоставането в приемането на важните закони, свързани с мерките по ПВУ. Тези законопроекти закъсняваха с години, а в рамките на три месеца бяха подготвени“, посочи той.

Новият министър призна, че в кратките срокове е възможно да са допуснати пропуски, но изрази надежда те да бъдат коригирани в парламента. „Надявам се, че в парламентарните комисии всички недостатъци ще бъдат преодолени, ако има такива“, допълни Найденов.

Той обърна специално внимание на състоянието на съдебната реформа. „За съжаление през последните 10 години тя започна да се изпразва от съдържание. Постоянно се говори за нея, но в 21 век все още обсъждаме зависимости, които отдавна трябваше да са преодолени“, заяви той.

Според него проблемите не могат да бъдат решени само на върха на системата. „Търсенето на причините само във висшите нива на съдебната власт няма да реши основния проблем. Един градеж започва от основите, не от покрива“, подчерта Найденов.

♦ Министерство на труда и социалната политика: Хасан Адемов ⇒ Наталия Ефремова

Хасан Адемов предаде папка на Ефремова с девет задачи и предложения за продължаване и надграждане на социалните политики. Той отбеляза, че Министерството на труда и социалната политика (МТСП) се е заело със задачата да помогне в борбата за честни, прозрачни и справедливи избори. Втората задача, която си бяхме поставили, е с възможностите на европейската солидарност да подпомогнем най-уязвимите граждани, каза служебният министър.

Адемов благодари на целия екип на социалното министерство за съвместната работа. "Успяхме да вдигнем високо летвата и се надявам, че г-жа Наталия Ефремова ще бъде скачач на висок скок, за да може да преодолее тази висока летва", коментира той.

"Социалната система не е място за политически експерименти и ще бъде управлявана заедно с екипа ми по най-добрия начин, така че хората, които най-много се нуждаят от подкрепа, да я получават", увери Ефремова.

Като нов елемент в работата на МТСП Ефремова ще въведе т.нар. включваща политика. "Наскоро ми подариха книгата „Защо нациите се провалят“. В резюмето пишеше, че когато няма включваща политика, която ангажира интереса на всички заинтересовани страни, нациите не могат да просперират", разказа Ефремова.

♦ Министерство на образованието и науката: Сергей Игнатов ⇒ проф. Георги Вълчев

"В сферата на образованието трябва да има приемственост в политиките. Трябва да има и политически консенсус около визията за бъдещето на образователните политики", каза проф. Георги Вълчев в своето слово.

"Няма модерно бъдеще без модерно образование. А Министерството е институцията, която работи, формира и изпълнява политиките, които да правят нашето образование все по-добро и все по-добро“, каза още Вълчев. Той подчерта, че няма българско семейство, което да няма отношение към образованието.

Новият министър се обърна и към служителите на министерството с думите, че ще разчита на техния професионализъм и отдаденост, и добави, че всеки един от колегите, който добре и съвестно изпълнява задълженията си, може да бъде спокоен.

„Уверен съм, че ние предаваме министерството в добри ръце“, каза служебният министър проф. Сергей Игнатов. „Предаваме едно подредено министерство и цялата система“, добави още той.

♦ Министерство на здравеопазването: Михаил Околийски ⇒ Катя Ивкова

♦ Министерство на иновациите и дигиталната трансформация: Ирена Младенова и Георги Шарков ⇒ Иван Василев

♦ Министерство на регионалното развитие и благоустройството: Николай Найденов ⇒ Иван Шишков

Новоизбраният министър на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков посочи сред приоритетите си изготвянето от геолози, хидрогеолози и геодезисти на пълно проучване и изследване на причините за свлачището, което на 1 май отнесе участък от пътя Смолян - Пампорово.

Надявам се до няколко дни да имаме анализ на ситуацията - откъде какво го е предизвикало, каза той на пресконференция в рамките на церемония по приемственост в МРРБ с участието на досегашния служебен министър Николай Найденов.

Шишков допълни, че след като се запознае с анализа ще отиде на място в района на свлачището.

На базата на готовия анализ ще се изготви задание и проект за възстановяване на съществуващия път, което според министър Шишков е по-добър вариант от изграждането на изцяло нов такъв.

„Аз продължавам да считам, че това свлачище най-вероятно е предизвикано, включително от човешка немарливост. То, че е свлачище, е ясно. Мащабът на свлачището, лично за мен, аз съм почти убеден, че има нещо, което е овлажнило до такава степен“, коментира министър Шишков.

По думите му най-важното е обходните пътища да бъдат въведени в състояние, в което да поемат необходимото движение.

♦ Министерство на енергетиката: Трайчо Трайков ⇒ Ива Петрова

♦ Министерство на транспорта и съобщенията: Корман Исмаилов ⇒ Георги Пеев

Безопасността в транспорта е най-високият приоритет, с който трябва да започне работата на Министерството на транспорта и съобщенията. Това заяви новият министър на транспорта и съобщенията Георги Пеев, който пое поста от Корман Исмаилов на церемония в сградата на ведомството.

Пеев подчерта, че винаги е смятал, че в една институция трябва да има приемственост, и определи транспорта като движеща сила на икономиката. Той благодари на Корман Исмаилов за съдействието и предоставената информация по време на предаването на поста. По думите му двамата са обсъдили ключови и възлови проблеми в сектора.

Сред приоритетите си новият министър посочи още свързаността, интермодалността, дигиталните решения и използването на системи с изкуствен интелект, както и развитието на зеления транспорт. Пеев допълни, че предстои сформиране на екип в министерството, като целта е в него да бъдат включени компетентни специалисти.

От своя страна Корман Исмаилов заяви, че оставя на новото ръководство информация за изпълнените дейности, започнатите проекти, приоритетите и проблемите в сектора.

♦ Министерство на земеделието и храните: Иван Христанов ⇒ Пламен Абровски

Когато през 2004 година започнах работа в системата на Министерството на земеделието, никога не съм си представял, че двадесет и няколко години по-късно ще бъда посрещан толкова топло от вас. С тези думи новият министър на земеделието и храните Пламен Абровски се обърна към своите подчинени на церемонията по приемане и предаване на властта.

Министър Абарвски пристигна в земеделското министерство придружаван от своя предшественик служебния министър Иван Христанов. Последният приветства новия ръководител на ведомството с думите: „Няма нужда от представяне. Знаете неговата професионална биография. Били сме колеги тук. Имам привилегията да приветствам новия министър на земеделието в сградата на тази величествена и велика институция - господин Абровски“.

От своя страна новият министър благодари за свършената работа и за посрещането. „Господин Христанов, позволете ми да ви благодаря за работата, която свършихте и за доклада, който ми представихте за дейността на Министерството до този момент“, каза министър Абровски.

Правителството на премиера Румен Радев бе избрано днес със 122 гласа, за самия министър-председател гласуваха 124 народни представители.

След като 107-то правителство положи клетва пред парламента, се състои и официална церемония по предаване и приемане на властта в сградата на Министерски съвет. Кабинетът на Радев се състои от 18 министри и четирима вицепремиери.

♦ Министерство на околната среда и водите: Юлиан Попов ⇒ Росица Карамфилова-Благова

Новият министър на околната среда и водите Росица Карамфилова-Благова заяви, че ще продължи започнатото от своя предшественик, след като официално пое поста от служебния министър Юлиян Попов. По време на церемонията той ѝ връчи символичния ключ на ведомството.

„Ще продължим надграждането на постигнатото от Вас и Вашия екип“, подчерта Карамфилова-Благова.

По-рано през деня кабинетът с министър-председател Румен Радев встъпи в длъжност, след като положи клетва в Народното събрание, а в Министерския съвет се състоя официалната церемония по предаване на властта.

Новият екоминистър очерта предстоящите предизвикателства и отговорността, която поема правителството: „Няма да крия, че имаме много сложни и тежки задачи. Влизаме в този кабинет с големи очаквания и с ясната отговорност за тежестта, която носим от големия изборен резултат“.

Тя подчерта необходимостта от реални реформи и открит диалог: „Време е за реформи, вярвам в такива, за които отдавна говорим и за които трябва воля и кураж. Надявам се, че в този кабинет ще съумяваме да си казваме истината, отколкото да я премълчаваме“.

От своя страна Юлиян Попов изрази увереност, че министерството остава в сигурни ръце. Той пожела на наследничката си да отстоява ролята на институцията и да продължи усилията за нейното развитие. „Оставям министерството в добри ръце“, заяви Попов и благодари на екипа си за отдадената работа, включително „за неуморната работа и обажданията посред нощ“.

♦ Министерство на културата: Найден Тодоров ⇒ Евтим Милошев

"Влизам в кабинет и в министерството, в което през последните 15 години съм идвал винаги от обратната страна – не на властта, а от страната на неправителствените организации. Вярвам, че заедно можем да свършим отлична работа. Имаме прекрасни отношения с маестро Тодоров“, каза новият министър на културата Евтим Милошев.

Милошев обясни, че идва с амбицията да има видимост, диалог и по-добри дни за българската култура. "Нашата задача е българската култура. Културата, която ни е направила нация, една от най-старите в Европа. Отговорността и ангажиментът са огромни, но тепърва ще говорим за всичко това“, каза още министърът.

"Чувствам се много спокоен в какви ръце оставям министреството. Министър Евтим Милошев не е за първи път във висшата държавна администрация. Той е бил член на Министерския съвет и като такъв познава както трудностите, така и възможностите в администрацията. В същото време, той е от нашата гилдия", каза Найден Тодоров.

„Поемам ангажимента всичко това да бъде видимо, секторът да се запознае и да продължим практиките и трудът, които са положени, до успешен край и до решения, които ще доведат до спокойствие в сектора. Нашите контакти ще продължат. Вярвам, че ще покажем добър модел“, каза Евтим Милошев.

♦ Министерство на туризма: Ирена Георгиева ⇒ Илин Димитров

Министърът на туризма Илин Димитров от новоизбрания кабинет с премиер Румен Радев пое поста от досегашния служебен министър Ирена Георгиева. Предаването на власта стана в сградата на Министерството на туризма.

"Днес приемам Министерството и първо благодаря на министър Георгиева за прекрасния институционален тон, който имаше, и за грижата за сектора, която положи. А моята първа стъпка винаги е била една и съща – ще направя анализ на министерството и ще продължим да работим, за да показваме красотата на България на повече хора по света и съответно да ги привличаме като туристи у нас, каза Димитров.

На въпрос какво оставя в наследство, досегашният служебен министър на туризма Ирена Георгиева заяви, че е подготвен летният сезон. "Както казвахме на последните срещи с бизнеса по Черноморието, сме с умерен оптимизъм за резултатите му", посочи Георгиева.

Тя допълни, че оставя „подредени задачи – свършени, започнати и такива, на които трябва да се обърне внимание“.

"Бих пожелала на господин Димитров, който не е непознат за Министерството и горещ приятел на бранша, само успех. Мисля, че има всички предпоставки за добра комуникация с бранша, което в нашите условия в сферата на туризма е изключително важно", заключи Георгиева.

♦ Министерство на младежта и спорта: Димитър Илиев ⇒ Енчо Керязов

Служебният министър на младежта и спорта Димитър Илиев прие във ведомството своя наследник Енчо Керязов, за да му предаде поста. По-рано през деня той официално стъпи в длъжност, след като кабинетът „Радев“ беше успешно гласуван в парламента.

„Удоволствие е да предам щафетата на министър Керязов. Познавам го като честен, достоен човек, който винаги се е грижил изключително много за спорта и българските спортисти. Чувствам се спокоен и удовлетворен. Желая ви добър път, господин министър, накарайте ни да се гордеем“, бяха встъпителните думи на Димитър Илиев, а Керязов продължи:

„Това е важен и вълнуващ момент. Аз съм Енчо Керязов и това е първото ми интервю официално в длъжност. Няма да крия, че съм изключително развълнуван. Не съм притеснен, по-скоро заставам с ясното съзнание за отговорността, която поемам. Ще работим с много ясен фокус - повече спорт за децата, повече ангажираност за младежите в училищния спорт като превенция от зависимости - наркотици, алкохол, агресия и не на последно място голямото предизвикателство – таблетната зависимост. Ще търсим партньорство, защото здравето на децата трябва да е обществена отговорност. Елитният спорт пък трябва да е визитката пред света. Спортът е мощен инструмент за възпитание. Здрави деца и силна България“.