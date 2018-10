Звездата на Барселона Лионел Меси ще бъде извън игра за около три седмици, след като получи фрактура на дясната ръка по време на вчерашната победа над Севиля с 4:2.

Аржентинският национал отбеляза един гол и асистира за друг, преди да получи контузията и да бъде сменен принудително в 17-та минута.

Messi’s injury last night. Looks nasty. Get well soon little magician ❤️ pic.twitter.com/eu4Cnwa2uu

Направените изследвания са потвърдили, че петкратният носител на Златната топка има фрактура на лъчевата кост и ще има нужда от три седмици за възстановяване. Това означава, че Меси ще пропусне голямото дерби с "Реал" Мадрид следващата неделя.

Breaking: Barcelona confirms Lionel Messi broke a bone in his right arm. He will miss three weeks and will not play in next weekend's El Clásico against Real Madrid for the first time since 2007. pic.twitter.com/BOLqQfh3hM