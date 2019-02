Около 1000 гости на хотел в Сингапур бяха евакуирани в четвъртък след експлозии и пожар в помещение, в което имало електрическо оборудване. Заради инцидента спрял токът и в околните сгради, съобщава БГНЕС.

От хотела заявиха, че инцидента не е свързан с тероризъм и няма пострадали хора.

Just witnessed a fire at #yishun Blk 221! Hope no ones hurt. #singapore @STcom pic.twitter.com/B71SjrKeEi