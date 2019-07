Благотворителен маратон Race for the cure в подкрепа на болните от рак на гърдата. Събитието ще се проведе на 29 септември в Южния парк в София.

Актрисата Диана Димитрова от сериала "Отркаднат живот" , маратонецът Краси Георгиев, Ерсин и Ташо от Jeremy?, Свилен от „Остава“, Нели Рангелова, Светла Иванова и Есил Дюран застават зад каузата на Race for the Cure – най-голямото спортно благотворително събитие в подкрепа на болните от рак на гърдата.

„Това ще бъде семейно събитие. Целта е децата от малки да знаят какво представлява болестта. Те трябва да бъдат информирани, че трябва да се правят профилактични прегледи”, каза в студиото на „Здравей, България” д-р Полина Лъжанска, председател на CancerCare.bg. Тя заяви, че в всяка година над 4000 жени са диагностицирани с рак на гърдата.

„Важно е да се обединим заедно срещу коварната болест. Ще бъде хубаво всеки да разкаже през какво е минал. От 10 години се боря с това заболяване, но продължавам напред. Ракът е едно препятствие, което трябва да премина”, сподели Мая Стоилова.

Тя допълни, че със събраните средства ще бъде осигурена психологическа подкрепа на жените, страдащи от това заболяване.

Записването за „Race for the Cure- Бягам за теб!“ стартира онлайн в края на юли, като таксата за самостоятелен играч е 12 лв, а за отбор е 10 лв. С регистрацията си за участие всеки кандидат маратонец получава уникален код, който екип на CancerCare.bg ще завери няколко дни преди състезанието паралелно с раздаването на стартовите номера и традиционните розовите тениски за бягащите. Решилите да се включат в „Race for the Cure – Бягам за теб!“ в последния момент могат да се регистрират на място в деня на събитието.

Победителите ще си тръгнат с медали и подаръци от CancerCare.bg, а гостите на маратона ще получат забавление за цялото семейство - голяма сцена, на която ще се случват различни спортни активности, кът с детски аниматори и зона с храни и напитки.

Сред желаещите да празнуват живота с комбинацията от 5 км бягане и 2 км ходене са редица популярни лица от спорта и шоубизнеса. В глобален мащаб патента за Race for the Cure се държи от фондацията Think Pink Europe, а в България розовата кауза става реалност чрез екипа на CancerCare.bg.

