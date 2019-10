Президентът на групата на ЕНП в ЕП поздрави премиера Бойко Борисов за добрата работа и реформите в съдебната система, борбата с корупцията и борбата с организираната престъпност. В профила си в социалната мрежа той определи падането на мониторинга на Европейската комисия за България като добра новина за цялата група на Европейската народна партия.

More good news today for the @EPPGroup: #Bulgaria can leave the CVM-mechanism on judicial reform, the fight against corruption and tackling organised crime. Good work by @BoykoBorissov 💪🏻