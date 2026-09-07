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Други шестима са в неизвестност
Лавина в труднодостъпните Кавказки планини в Русия отне живота на 11 алпинисти, а други шестима са в неизвестност.
Лавината е паднала по планински склон в Безенгийското дефиле на 6 септември и е затрупала група от 33 алпинисти, съобщи руското Министерство на извънредните ситуации.
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„За съжаление, 11 души са загинали“, заявиха от ведомството.
Шестима души са ранени, а десет алпинисти са успели да се спуснат невредими. Издирването на шестимата изчезнали продължава.
Редактор: Ина Григорова
Източник: БГНЕС
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