Лавина в труднодостъпните Кавказки планини в Русия отне живота на 11 алпинисти, а други шестима са в неизвестност.

Лавината е паднала по планински склон в Безенгийското дефиле на 6 септември и е затрупала група от 33 алпинисти, съобщи руското Министерство на извънредните ситуации.

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„За съжаление, 11 души са загинали“, заявиха от ведомството.

Шестима души са ранени, а десет алпинисти са успели да се спуснат невредими. Издирването на шестимата изчезнали продължава.

Редактор: Ина Григорова