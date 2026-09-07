51-годишният турски актьор Серхат Мустафа Кълъч беше намерен мъртъв в дома си в истанбулския район Кягътхане.

Актьорът живеел в квартал "Нуртепе". Негови близки потърсили дома му, след като в продължение на два дни не успели да се свържат с него. Те го открили неподвижен в хола и подали сигнал до полицията и спешната медицинска служба. Пристигналият медицински екип констатирал смъртта му.

Serhat Kılıç’ın son görüntüsü ortaya çıktı:



1 Eylül’de kaydedilen görüntülerde 51 yaşındaki oyuncu evinden çıkıp, asansöre yöneldi.



Bir süre asansörün olduğu noktada duraksayan Kılıç’ın sonra yeniden evine girdiği görüldü.



Kaynak: @yunusemrekavak pic.twitter.com/2O03cUD5UB — Aziz Akova (@azizakova) September 6, 2026

Полицията започнала разследване на обстоятелствата около смъртта. Според турски медии случаят се разглежда като подозрителна смърт, а тялото било изпратено за съдебномедицинска експертиза. При първоначалния оглед били забелязани синини около очите, както по ръцете и краката на актьора. Не са установени порезни рани, открити наранявания или очевидни следи от побой.

Задържаха още един известен турски актьор

Турски медии съобщават и за здравословни проблеми, от които Кълъч е страдал, но информацията за конкретните му заболявания идва от негови близки и към момента не е потвърдена като официална причина за смъртта.

Evinde ölü bulunmuştu...



Oyuncu Serhat Kılıç'ın son görüntüsü ortaya çıktıhttps://t.co/heTjx6Xtyz — Cumhuriyet (@cumhuriyetgzt1) September 7, 2026

Серхат Мустафа Кълъч е роден през 1975 г. в Анкара. Той има дългогодишна кариера в театъра, киното и телевизията. Сред най-познатите му роли е образът на Ергюн Плак в популярния турски сериал „Seksenler“. Актьорът участва и в редица други телевизионни продукции, сред които „Teşkilat“.

Смъртта на Кълъч предизвика широк отзвук в Турция. Възпоменателната церемония за актьора е насрочена за днес в Истанбул, а погребението ще се състои на 8 септември в Анкара.

Редактор: Дарина Методиева