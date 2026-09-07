Цените на петрола продължиха нагоре в понеделник на фона на ново изостряне на напрежението между САЩ и Иран и поредна размяна на удари срещу плавателни съдове в и около Ормузкия проток. Допълнителен натиск върху пазарите оказа съобщението на Техеран, че в следващите дни ще обяви нова зона с ограничен достъп в Персийския залив и нов коридор за преминаване през стратегическия воден път.

Фючърсите на европейския сорт Брент поскъпнаха с над 1% и преминаха границата от 97 долара за барел, докато американският лек суров петрол WTI се търгуваше над 92 долара. Само през миналата седмица Брентът прибави 7,8%, а WTI - близо 10%, след като подновените военни действия доведоха до допълнително ограничаване на петролните доставки през Ормузкия проток.

Цените на петрола достигнаха едномесечен връх

Преди началото на конфликта през протока преминаваше приблизително една пета от световните доставки на петрол. Трафикът обаче рязко намаля. През последните 10 дни през Ормузкия проток са преминавали средно по 10 кораба с товари дневно - най-ниското равнище от май.

Иран обявява нова ограничена зона

Секретарят на Върховния съвет за национална сигурност на Иран Мохсен Резаи съобщи, че Техеран ще създаде нова зона с ограничен достъп в Персийския залив. Тя ще започва от района, в който действа американската блокада срещу Иран, и ще обхваща части от Залива.

По думите му всеки кораб, който навлезе в зоната, ще бъде включван в санкционен списък.

Предстои да бъдат одобрени и карти на нов маршрут за корабоплаване през Ормузкия проток. Според Резаи трасето ще преминава през ирански и омански води, като Иран ще има роля в управлението му. Споразумението за коридора вече е постигнато и се очаква да бъде подписано през следващите дни.

Ескалация на напрежението в Ормузкия проток: Иран заплаши да блокира доставките на петрол

Техеран обвърза пълното отваряне на Ормузкия проток с действията на Вашингтон. Резаи заяви, че Иран ще се ангажира с отварянето му едва когато САЩ прекратят заплахите и атаките срещу страната.

Удари срещу танкери и американски кораби

Напрежението отново се повиши през уикенда. Американските сили са атакували три ирански петролни танкера в събота, съобщи Централното командване на САЩ. Един от тях е бил край остров Харг - основният център за износ на ирански петрол.

Военноморските сили на Корпуса на гвардейците на Ислямската революция от своя страна съобщиха, че са атакували три петролни танкера, за които твърдят, че са използвали неразрешени маршрути през Ормузкия проток, както и три американски плавателни съда в други райони.

Новата размяна на удари засили опасенията, че доставките на суров петрол от Близкия изток могат да останат ограничени за по-дълъг период.

Цените на петрола рязко се повишиха след новата размяна на удари в Близкия изток

Натискът върху иранската икономика расте

Продължаващата американска блокада върху износа на ирански петрол и санкциите оказват все по-силен натиск върху икономиката на страната. Иран е третият по големина производител в ОПЕК, а преди войната около 90% от износа му на суров петрол е преминавал през терминалите на остров Харг.

Председателят на иранския парламент Мохамад Багер Галибаф предупреди, че „правилата на играта са се променили“ и че бъдещи атаки срещу интересите и сигурността на страната ще получават по-бърз и по-тежък отговор. Наред с военния конфликт Техеран е изправен пред сериозни вътрешни икономически проблеми - инфлация, колебания на националната валута, безработица и затруднения в производството. Иранското правителство обяви, че ще търси отговор на американския икономически натиск чрез вътрешни реформи.

Редактор: Цветина Петкова