Иран заплаши, че няма да позволи петрол да преминава през Ормузкия проток към Израел, Съединените щати и техните партньори. Говорител на иранското върховно командване заяви, че всеки кораб, насочен към тези държави, може да бъде считан за „легитимна цел“. По думите му светът трябва да се подготви за възможна цена на петрола от 200 долара за барел.

Напрежението в района вече доведе до инциденти. Три кораба са били поразени от снаряди в Ормузкия проток, а 23 членове на екипажа на един от тях са били евакуирани. Междувременно Съединените щати съобщиха, че са унищожили 16 ирански кораба, използвани за поставяне на морски мини.

Според военния анализатор ген. Марк Маккарли мините създават сериозна опасност за корабоплаването в района. По думите му те значително ограничават пространството, през което корабите могат безопасно да преминават. Това увеличава риска от сблъсък между петролните танкери и мините, а унищожаването на няколко големи танкера може да блокира части от протока.

Кризата вече оказва влияние върху световните пазари. По данни на Европейска комисия цените на петрола са се повишили с около 27%. Само за десет дни от началото на конфликта това е струвало на европейските граждани допълнителни 3 милиарда евро.

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен предупреди, че връщането към зависимост от руски изкопаеми горива не е решение. По думите ѝ подобна стъпка би направила Европа по-уязвима и по-слаба в дългосрочен план.

Междувременно посланикът на Техеран в Кипър потвърди, че новият върховен лидер на Иран Моджтаба Хаменей е бил ранен при американската атака на 28 февруари, при която са загинали шест души, включително баща му аятолах Али Хаменей.

В страната бяха отправени и предупреждения срещу евентуални протести. Началникът на иранската полиция Ахмадреза Радан заяви, че хора, които действат „по нареждане на врага“, ще бъдат третирани като противници на държавата.

Конфликтът продължава да се разширява и извън границите на Иран. Съобщава се за атаки срещу цели в Саудитска Арабия, Обединени арабски емирства и Кувейт. При падането на два дрона близо до летището в Дубай са били ранени четирима души.

