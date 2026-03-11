Снимка: iStock
По-рано Доналд Тръмп заплаши Техеран с военни последици, ако реши да минира морския коридор
Американската армия съобщи, че е поразила 16 ирански плавателни съда за полагане на мини "близо до Ормузкия проток". По-рано президентът Доналд Тръмп заплаши Техеран с военни последици, ако реши да минира невралгичния морски коридор за превоз на петрол и газ, съобщиха агенциите.
"Ако по какъвто и да било повод бъдат заложени мини и те не бъдат премахнати веднага, военните последствия за Иран ще бъдат на невиждано ниво", написа американският лидер в социалната си мрежа "Трут Сошъл". Президентът републиканец добави, че засега няма потвърждение чрез независим източник морският коридор да е миниран.
Американското разузнаване: Иран е започнал да минира Ормузкия проток
Според "Си Ен Ен" през последните дни Иран е заложил около десетина мини във водите на стратегически важния проток. Телевизията се позова на неназовани източници. По думите на един от тях флотът на Иран от малки плавателни съдове и съдове за минно-заградителни мероприятия все още е до голяма степен непокътнат и при това положение той е в състояние да заложи стотици мини по корабния маршрут.
"Си Би Ес Нюз" също съобщи, че Техеран планира да заложи мини.
В друга своя публикация Тръмп написа, че през последните часове 10 съда, способни да залагат мини, са били потопени.
Колко важен е Ормузкият проток за снабдяването с енергоизточници
Широкият около 55 километра Ормузки проток, намиращ се между Иран и Оман, е един от най-важните корабни маршрути за световните доставки на петрол. Експерти предупредиха още преди войната, че военноморските сили на Техеран може да блокират или минират морския коридор.Редактор: Габриела Павлова
