Кампанията на президента на САЩ Доналд Тръмп за преименуване на различни места намери неочаквана нова мишена, след като той предложи щатът Ню Мексико да бъде преименуван на „Нова Америка“.

Предложението му, което беше незабавно отхвърлено от губернатора на щата, идва само дни след като Тръмп подписа указ за преименуването на езерото Онтарио на „Езеро Америка“ в разгара на търговската война със съседна Канада.

„Много хора предложиха да променим името на Ню Мексико на Нова Америка. Толкова по-престижно и красиво за хората от този потенциално невероятен щат. Уау, обичам го!!!“, написа републиканецът в социалните мрежи.

Белият дом публикува повторно изображение, на което думата „Мексико“ от името на щата е зачертана и заменена с „Америка“.

Някои американски медии съобщиха, че идеята е тръгнала от интернет шега.

Тръмп предложи Ормузкият проток да стане „Проток Тръмп“

Губернаторът на щата Мишел Лухан Гришам заяви пред „Фокс Нюз“, че името „не подлежи на обсъждане – то е наше още отпреди съществуването на Съединените щати“. По думите ѝ Тръмп иска да „отвлече вниманието на американците“ от проблеми като рязкото поскъпване на бензина.

Миналата седмица той предложи Ормузкият проток да бъде преименуван на „Протока Тръмп“, докато войната с Иран продължава, но няколко часа по-късно намекна, че не говорел сериозно за този план.

През 2025 г., в първия си ден след завръщането си в Белия дом, Тръмп преименува Мексиканския залив на „Американския залив“ – ход, отхвърлен от Мексико. Канада също отхвърли опита за преименуване на езерото Онтарио.

Редактор: Дарина Методиева