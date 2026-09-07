Раул Кастро се появи на публично място, за да опровергае слуховете, че е на смъртния си одър. Бившият държавен лидер отиде на церемония на кубинската армия.

Няколко дни преди това се появи информация, че 95-годишният Кастро е получил удар. В интернет имаше дори новини, че е починал. Братът на революционера Фидел Кастро беше президент на Куба между 2008 и 2018 година.

100 години от рождението на Ел Команданте: Фидел Кастро между легендата и диктатурата

Той се оттегли поради напредналата си възраст, но продължи да има голямо влияние в управлението на Куба поне до 2021 година. Тогава Раул Кастро сдаде и последния официален пост и започна период, в който нито един член на фамилията не участва директно в управлението.

Редактор: Никола Тунев