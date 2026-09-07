Звездата на Доли Партън на холивудската Алея на славата беше заменена с нова, след като оригиналната беше повредена от вандали.

Легендата на кънтри музиката, която почина на 25 август на 80-годишна възраст, получава своята звезда на Алеята на славата още през 1984 г. Миналата седмица обаче стана ясно, че тя е надраскана.

Повредиха звездата на Доли Партън на Алеята на славата (СНИМКА)

„Холивудският исторически тръст и Холивудската търговска камара с гордост почитат наследството на Доли Партън със замяната на нейната звезда“, се казва в съобщение, цитирано от Би Би Си.

Иначе ремонтът за отстраняване на пукнатини е бил планиран още преди вандалската проява, обясни Ана Мартинес от Холивудската търговска камара.

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Същевременно стана ясно, че пред параклиса в парка Dollywood ще бъде изграден водопад, който ще създаде „спокойна обстановка, където посетителите могат да спрат, да се замислят и да се насладят на природната красота“ на района.

Параклисът ще получи и нови витражи, вдъхновени от един от любимите библейски стихове на Партън: „Всичко си има време, време има за всяка работа под небето“.

В рамките на програма за даряване на книги Imagination Library през следващата година паркът ще представи и нов персонаж, наречен Създателя на мечти.

Редактор: Ина Григорова