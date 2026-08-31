Музикалната икона Доли Партън беше изпратена в последния си път на частна семейна церемония в Нашвил в петък. Певицата, която почина на 80-годишна възраст, бе положена до покойния си съпруг Карл Дийн в мемориалния парк „Уудлоун”. „Все още не изглежда истинско, че тя си е отишла. Ще ми липсват гласът ѝ, смехът ѝ и прегръдките ѝ”, това сподели нейната праплеменница Лейни Партън в емоционален пост след погребението.

Лейни Партън разказа, че тъй като Доли Партън е нямала свои деца, тя винаги е карала роднините си да се чувстват като нейни собствени и те са я наричали „бабо”. По думите ѝ легендата е вярвала в близките си и им е помагала активно да преследват мечтите си. „Чувствам се невероятно щастлива, че можех да я наричам своя баба”, допълни още тя.

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Гробницата на певицата е украсена с месингова плоча с имената на Доли и Карл, върху която са гравирани домовете от тяхното детство. В некролога, публикуван от мемориалния парк, се посочва, че наследството на Доли Партън е изтъкано от любов, доброта и устойчивост. Семейството призова, вместо да купуват цветя, хората да правят дарения за нейната фондация „Imagination Library”, която изпраща безплатни книги на малки деца.

В събота в залата „Гранд Оул Опри” се състоя трибют концерт, в който се включи друга племенница на певицата – Джада Стар. Тя изпълни песента „The Orchard”, записана с леля ѝ през 2024 г., като сподели, че се движи в „мъгла от тъга”, но приема тази чест много сериозно. В края на събитието изненадващо се появи суперзвездата Джели Рол за общо изпълнение на хита „9 to 5”.

Във Великобритания емблематичната песен „9 to 5” е напът да оглави класациите за сингли тази седмица, след като феновете започнаха масово да я слушат в памет на отишлата си звезда.

Редактор: Мария Барабашка