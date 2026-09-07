„Изборите в германската провинция Саксония-Анхалт са важни не само за региона, но и представляват своеобразно послание към политическия живот в Германия". Това коментира журналистът и бивш кореспондент на БНР и БНТ в Москва Валерий Тодоров в ефира на „Твоят ден“ по NOVA NEWS.

По думите му обаче не трябва да се правят прекалено големи изводи единствено на базата на резултатите в една провинция. „Алтернатива за Германия“ е радикално алтернативна на управляващите. Това показва, че в германското общество се натрупва евроскептицизъм, което не е много характерно за Германия“, посочи Тодоров.

Журналистът Петър Пунчев също коментира резултата на крайнодясната формация. Според него лидерът на „Алтернатива за Германия“ в провинцията се отличава с умерено и симпатично поведение, което може да влияе върху отношението на избирателите. „Много от избирателите просто казват: „Да се даде шанс на „Алтернатива за Германия“, коментира Пунчев.

По думите му подкрепата за политическата сила вероятно ще продължи да нараства.

„Алтернатива за Германия“ с рекорден резултат на изборите в Саксония-Анхалт

Според Валерий Тодоров резултатите в Германия трябва да бъдат разглеждани на фона на по-широки политически процеси в Европа и света. „Европа е в очакване на промени – както в Германия, така и във Франция. Има колебания и във Великобритания, предстоят и междинни избори в САЩ“, отбеляза журналистът.

Петър Пунчев постави акцент върху отношенията между САЩ и Европа. Според него дистанцирането на Вашингтон от европейските държави е създало възможност за по-голяма самостоятелност на континента. По думите му Европа вече има по-ясна роля в дипломатическите усилия и собствена политика, която в определени отношения се различава от американската.

Пунчев коментира и дипломатическите усилия за прекратяване на войната в Украйна. Той определи преговорите с американско посредничество като по-скоро политическо шоу, отколкото като процес, който води до реален резултат. Според него към момента няма развитие по преговорите и не се очаква съществен пробив.

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Валерий Тодоров от своя страна направи прогноза, че основният въпрос през следващите месеци ще бъде дали ще бъде постигнато някакво споразумение преди зимата или ще последва нова ескалация. „Прогнозирам, че ще има много големи поражения след зимата, защото и двете страни атакуват енергийната си инфраструктура“, коментира Тодоров.

„Докато Путин е на власт, няма да се сложи край на тази война“, заяви Пунчев.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Дарина Методиева