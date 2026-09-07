Белият дом представи американския президент Доналд Тръмп като супергероя Зеления фенер в ново видео, създадено с помощта на изкуствен интелект. Клипът беше публикуван в официалния профил на американската президентска администрация в X на 7 септември.

В 27-секундното видео Тръмп е изобразен със светещ зелен пръстен - един от най-разпознаваемите символи на героя от вселената на DC Comics. Президентът използва „силите“ му в поредица от сцени, препращащи към основни политически послания на неговата администрация.

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В една от тях Тръмп създава огромна зелена бариера на границата, която спира приближаваща се група хора – препратка към политиката на администрацията срещу нелегалната имиграция. В други кадри са показани заводи с надпис „American Manufacturing“, както и американски военни самолети и кораби, обгърнати от характерната зелена светлина.

In brightest day, in blackest night, no evil shall escape my sight. Let those who worship evil's might beware my power... Green Lantern's light! pic.twitter.com/mXWr0zeyLC — The White House (@WhiteHouse) September 7, 2026

Белият дом придружи видеото с известната клетва на Green Lantern. „В най-светлия ден, в най-мрачната нощ, никое зло няма да убегне от погледа ми“, гласи началото на посланието. Публикацията завършва с предупреждение към злото да се пази от силата на „светлината на Зеления фенер“.

Появата на видеото съвпадна и с излъчването на нов епизод от сериала „Lanterns“ на HBO. В публикацията си обаче Белият дом не споменава сериала, DC Studios или Warner Bros. Discovery и към момента няма обявена официална връзка между продукцията и клипа на президентската администрация.

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Това не е първият случай, в който Белият дом използва образи от популярната култура, за да представи Тръмп. През юли 2025 г. официалният профил на администрацията публикува изображение на президента като Superman с посланието „Символът на надеждата. Истината. Справедливостта. Американският начин“. Администрацията е използвала и други популярни филмови и гейминг препратки в комуникацията си.

Редактор: Цветина Петкова