"Манчестър Сити" е изхвърлен официално от Шампионската лига за следващите два сезона от УЕФА и е глобен с 30 милиона евро от централата, след като е допуснал за пореден път нарушение с Финансовия феърплей. Тежестта на забраната от елитните състезания на УЕФА и размерът на глобата отразява колко сериозно органите за спазване на ФФП от УЕФА смятат, че „гражданите” са нарушили правилата и кодекса на УЕФА, пише Gong.Bg .

"Гражданите" бяха признати за виновни от Клубния финансов контролен орган на УЕФА, че фалшиво са завишавали приходите си от спонсорство, когато направи заявления за процеса на спазване на ФФП. Констатацията е била направена след разследване, което е предизвикано от германското списание "Der Spiegel" през ноември 2018-а година. Тогава се твърди, че са „изтекли” имейли с документация, свързани с финансите на тима от „Етихад”.

Манчестър Сити е новият шампион на Англия (СНИМКИ)

Изтеклите мейли са показали, че собственикът на "Сити" – шейх Мансур бин Заед Ал Нахиян и управляващата му фамилия от Абу Даби, финансира с огромните 67,5 милиона паунда на година „гражданите” и академията на отбора, чрез фирмата Етихад, а останала част идва от собствената компания на шейх Мансур – Абу Даби Юнайтед Груп.

Manchester City banned from Champions League for two seasons over FFP https://t.co/t3WL70CesE