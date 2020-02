Кубрат Пулев е бил депортиран от САЩ към България заради проблеми с визата му. За това съобщи местен журналист. В Twitter Майк Копингер пише, че Пулев се качвал на самолета от Чикаго за Лас Вегас, за да присъства на мача между Тайсън Фюри и Дионтей Уайлдър.

Sources: Kubrat Pulev was deported from the U.S., to Bulgaria tonight due to a visa issue. He was boarding a flight from Chicago to Las Vegas to attend #WilderFury2. Pulev set to challenge Anthony Joshua for three heavyweight titles in the U.K., in June.