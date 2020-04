Властите в Обединените арабски емирства (ОАЕ) решиха да разположат временна болница за лечение на заразени с коронавирус в Международния търговски център в Дубай. Около 3 000 пациенти ще могат да получат медицинска помощ там, съобщи БГНЕС.

Коронавирусът продължава да парализира Европа

"Международният търговски център в Дубай е превърнат в полева болница, предназначена за лечение на до 3 000 души, заразени с коронавирус", цитира изданието неназован представител на властите. Освен това, частна компания със седалище в Дубай открива болница за 800 души и ще създаде още една.

Досега болниците в Дубай са резервирали приблизително 4-5 хиляди легла за пациенти с коронавирус. В зависимост от хода на борбата срещу пандемията властите възнамеряват да увеличат тази цифра до 10 или дори повече от хиляди, заяви миналата седмица генералният директор на здравния департамент в Дубай Хумаид ал Кутами.

Coronavirus: UAE turns Dubai World Trade Centre into hospital for 3,000 patients via @0THELEVANTNEWS https://t.co/ACjnV0qiJX#LEVANT_NEWSPAPER #CORONAVIRUS #DUBAI #LEVANT #THE_LEVANT_NEWS #THELEVANT #UAE