Случай на чума при човек е регистриран в американския щат Колорадо, но лекарите смятат, че няма серозна причина за притеснение, съобщава вестник Denver Post.

Това е първи случай на заразяване на човек в щата от 2015 г. Предполага се, че той се е заразил от катерица. Заразеният вече е оздравял.

First human case of bubonic plague since 2015 reported in Colorado https://t.co/WrBsids2eD pic.twitter.com/yi5vSEh0VW

Чума се среща сред животинските популации в щата от 1940 г., съобщава за вестника доктор Дженифър Хаус , ветеринарка в местното управление по здравеопазване.

По думите й чумата се среща предимно сред гризачите, но в някои случаи може да се предава и на други животни, включително домашни кучета и котки, а в много редки случаи и на човек.

More good news! 🤦‍♀️ Colorado sees first human plague case since 2015: officialshttps://t.co/vMTvgBjmzM



