Британският премиер Борис Джонсън заяви, че всички трябва да се ваксинират срещу грип, за да не се допусне здравната система да бъде претоварена при нова вълна на коронавируса през зимата, предаде Ройтерс.

Джонсън изрази притеснението си от подобен сценарий и подчерта, че Великобритания трябва да е подготвена.



В своето изказване, което направи на среща с медицински работници в Лондон, британският премиер нарече противниците на ваксините "смахнати".





Джонсън заяви, че очаква Великобритания да е преодоляла кризата с коронавируса до средата на следващата година.

"Дали е дошло от прилеп, панголин или от каквото там е възникнало, това беше нещо изключително неприятно за човешкия род. Смятам, че до средата на следващата година вече ще сме се справили", каза той пред присъстващите репортери.

“There's all these anti-vaxxers now, aren't there? They are nuts.”



