Скъпи колеги, журналисти, скъпи почитатели на спорта, приятели мои. Благодаря за поздравленията. Световният рекорд преди трийсет и три години посветих на България. Имах големия шанс да се състезавам в условията на силна конкуренция. Имах опитни професионалисти до себе си, които съпътстваха с грижи спортното ми израстване. Имах вас, които се гордеехте с мен. Имах семейството си. Имах и имам всичко - отношението ви към мен, благодарна съм. .... Dear colleagues, journalists, sport fans, my friends. Thank you for the congratulations. The world record marked 33 years ago, I dedicated to Bulgaria. I had a great chance to participate in conditions of strong competition. I had professionals by my side, who took care of my growth in the sport. I had you who were proud of me. I had my family. I had and I have everything - your attitude towards me, I am grateful.

