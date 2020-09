Земетресение с магнитуд 3 по скалата на Рихтер е регистрирано между Сърбия и България, съобщиха от Европейския сеизмологичен център.

Земният трус е усетен в 14.30 ч. с епицентър на 26 км западно от Земен и на 75 км югозападно от София, с дълбочина 5 км. Няма материални щети.

#Earthquake ( #земетресение ) M3.0 strikes 26 km W of #Zemen ( #Bulgaria ) 4 min ago. More info: https://t.co/4HwoFiqw11

Няколко минути след това е регистрирано земетресение с магнитуд 3,4 по Рихтер на територията на Северна Македония близо до България, с епицентър на 11 км северно от Берово и на 106 км южно от София, с дълбочина 10 км.

Felt #earthquake (#земетресение) M3.4 strikes 29 km SW of #Blagoevgrad (#Bulgaria) 11 min ago. Please report to: https://t.co/F2qGVuHibJ pic.twitter.com/RKUw48crhy